Суд назначил к рассмотрению дело Добкина на 12 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Дзержинский районный суд Харькова назначил на 12 ноября к рассмотрению уголовное производство в отношении народного депутата Украины Михаила Добкина и других должностных лиц Харьковской области по обвинению в хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн грн. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.
Заседание в этом уголовном производстве запланировано на 12:00 12 ноября. Его будет слушать коллегия судей под председательством судьи Алексея Шишкина.
Напомним, в октябре Генпрокуратура передала в суд Харьковской области уголовное производство относительно Михаила Добкина и экс-чиновников Харьковской области о хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн грн.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 , ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил о изменении ранее сообщенного подозрения народному депутату Украины Михаилу Добкину.
14 июля 2017 года Верховная Рада Украины предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина.
В Генеральной прокуратуре Украины вручили уведомление о подозрении нардепу Михаилу Добкину.