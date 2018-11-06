Генпрокурор сдался? Что успел сделать Луценко за почти три года

На должность Генпрокурора Юрий Луценко был назначен 12 мая 2016 года. Уже тогда к его назначению была масса вопросов: начиная с отсутствия диплома и заканчивая близостью к персоне Президента Петра Порошенко. Назначение Луценко назвали политически обоснованным или мотивированным — в зависимости от того какую оценку хотели придать такому решению.

Сам Луценко обещал бороться с чиновниками-коррупционерами. Важной задачей Луценко должно было стать привлечение к ответственности Януковича и Ко за преступления против Евромайдана и во времена пребывания у власти.

На плечи Юрия Витальевича также возлагалось реформирование органов прокуратуры в части создания прокурорского самоуправления.

Станет ли дело Гандзюк “лебединой песней” генпрокурора Луценко?

О том, что подает в отставку Луценко заявил с трибуны ВР, во время доклада о расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк.

“Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины, и вы в парламенте рассмотрите этот вопрос”, — сказал Луценко.

Он попросил парламент сделать это на этой неделе.

“Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться, но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, я допустить не могу”, — отметил Генпрокурор.

А обещал он не просто наказать исполнителей, а распутать преступный клубок и найти заказчика преступления. Возможно покойной Гандзюк уже не нужно возмездие, но общественность требует справедливости и Луценко, как Генпрокурор, стал одной из самых приметных мишеней для активистов — ему адресованы вопросы о том, почему следствие так и не установило заказчиков убийства спустя почти сто дней после нападения на активистку.

Напомним, что 31 июля неизвестные облили серной кислотой херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которую связывают с противодействием “русской весне” в регионе, а также борьбой с земельными махинациями.

На сегодняшней день в деле Гандзюк задержаны пять человек. Четверо — признали свою вину, а вот пятый, которому инкриминируют организацию преступления, свою вину отрицает. Но как заявляют адвокаты и общественники расследование хоть и ведется по статье “убийство”, но так и не было переквалифицировано в заказное.

Нападение на Гандзюк стало не первым в череде нападений на активистов за последнее время. Стоит напомнить об убийстве в Бердянске участника АТО Олешко “Сармата”, а также целый ряд нападений на активистов в Одессе... В Госдепе США назвали все эти события “атаками на гражданское общество”, атаками, что должны быть немедленно остановлены.

“Мы надеемся, что украинская власть удвоит свои усилия, чтобы оперативно и тщательно расследовать это преступление, а также привлечь тех, кто стоит за этим к правосудию. Кроме того, мы ожидаем ощутимых шагов, направленных вернуть в обратную сторону тревожную тенденцию нападений на активистов гражданского общества и журналистов-расследователей в Украине”, — заявили в Еврокомиссии, добавив, что энергичное гражданское общество — залог демократичности общества.

В купе с критикой процесса реформ ситуация тянет на заявление о том, что демократия в Украине оказалась под угрозой...

Почти три года — срок?

Луценко — политик со стажем. В его трудовой биографии множество вех, среди которых и членство в Соцпартии и участие в “Кучма-гейте”, а также пребывание в тюремном заключении... Луценку было где учится политическим играм, но для работы на должности главного “прокуратора” страны этого оказалось недостаточно.

Если приближающийся приговор (пусть и заочный) экс-президенту Виктору Януковичу можно зачесть Генпрокурору в качестве “плюса”, то подаваемые Луценко представления на нардепов стали “лакмусовой бумажкой” скорее политической нежели правовой позиции ГПУ под его руководством. Дмитрий Колесников, Александр Вилкул, Сергей Дунаев — представления были провалены на стадии голосования в сессионном зале. Часть представлений на нардепов были подвержены критике, из-за слабого юридического обоснования, в частности речь идет о представлении на Евгения Дейдея, Андрея Лозового, Олеся Довгого... Правда в суд уже передано дело Михаила Добкина о земельных махинациях.

И все же благодари или вопреки руководству Луценко Генпрокуратура (тут речь пойдет и о военной прокуратуре как части прокурорской системы) смогла вернуть в Украину 1,5 млрд долларов, украденных у украинцев во времена Януковича, разворошить налоговое “кубло” выводившее деньги во время деятельности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко (в отношении которого суд разрешил заочное досудебное расследование), завершить расследование в деле Савченко-Рубана.

Но есть и принципиальные дела, более близкие и понятные украинцам, чем миллиарды Януковича. В частности речь идет о расстрелах активистов Евромайдана. И тут хвастаться нечем.

В феврале текущего года Луценко заявил: “Мы имеем 1800 пострадавших лиц, признанных в этом статусе и которые следят за судами, ожидая первых приговоров. Есть 412 врученных и объявленных в юридическом смысле подозрений. Из них 48 высокопоставленных чиновников той власти, 208 правоохранителей. Среди них — 27 следователей, которые издевались над законом и участниками мирных демонстрации, 20 прокуроров и 16 судей. В суды направлено 161 обвинительный акт относительно 252 человек. По результатам судебного рассмотрения признаны виновными 50 человек. Из них 43 получили обвинительные приговоры”.

По его словам, это первые результаты, где судебные процессы были относительно короткими. То есть речь не идет о рассмотрении дел об убийствах.

“Главное сейчас происходит в судах, где рассматриваются дела относительно исполнителей преступных приказов. В первую очередь спецподразделения "Беркут", "Черной сотни" и других лиц, тех печально известных событий. Эти суды не могут быть быстрыми, если мы хотим справедливых и законных решений. Мы должны набраться терпения и пройти все процедурные процессы... Дела об убийствах — это дела, как правило, нескольких лет”, — отметил Луценко.

Из позитивных моментов можно говорить о судебном приговоре в деле убийства журналиста Веремия. Хотя и тут общественность была недовольна мягким наказанием, которое было вынесено судом первой инстанции обвиняемому Юрию Крысину (4 года условно). Позднее апелляционный суд вынес более жесткое решение и Крысин получил реальный срок — 5 лет лишения свободы.

Начало избирательной кампании?

Отставка Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины позволит ему избавиться от всех обвинений, которые озвучивали в его адрес политические оппоненты. Такое мнение выразил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии корреспонденту УНН.

“В этой ситуаций отставка Луценко является не проявлением слабости, а является первым шагом к возвращению Луценко в политику. Как политик Луценко может больше себя реализовать”, — отметил политолог.

По его мнению, объективных оснований для подачи в отставку для Генпрокурора не было, тем не менее он показал, что не цепляется за власть. Такой решительный шаг, по словам политолога, помог Луценко отстраниться от негатива, который на него пытались перевести его оппоненты — в том числе и в связи с делами относительно общественных активистов.

Теперь, по мнению Балы, политику нетрудно будет вернуться к власти — через выборы в составе одной из политических сил или самостоятельно — через выборы в мажоритарном округе.

Хотя сам Луценко еще недавно заявлял, что политикой не занимается и списков к парламентским выборам не готовит, но в тоже время намекнул на участие в выборах в ВР и пообещал быть в команде победителей. Ранее Луценко заявлял, что идея создания единой партии власти на базе УДАРа, Народного фронта и БПП, была похоронена еще в апреле 2018 года. Хотя и создание совместной коалиции с Виталием Кличко Луценко не исключил, а вот возможность участия в президентских выборах — отбросил.

Добавим, что сегодняшнее заявление об отставке (еще не поданное, а лишь заявление на словах) вряд ли было сделано без одобрения главы государства.

Какие карты будут разыграны дальше — еще не ясно. С уверенностью можно говорить лишь об одном — сделанное сегодня заявление было продуманным шагом.

Напоследок напомним, что поддержать заявление об отставке с должности Генпрокурора должен парламент, после чего следует увольнение с должности президентским указом.