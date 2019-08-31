Гендиректору Twitter повернули контроль над його сторінкою після втручання хакерів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Співробітники Twitter повернули гендиректору цієї соціальної мережі Джеку Дорсі контроль над його сторінкою, яку раніше зламали невідомі. Про це йдеться в заяві, поширеній в п'ятницю прес-службою Twitter, передає УНН.
Як в ньому уточнюється, безпеку облікового запису відновлена, "немає ніяких свідоцтв того, що в систему Twitter було вчинено проникнення".
Нагадаємо, раніше в п'ятницю в мікроблозі Дорсі невідомі розмістили кілька коротких повідомлень, в тому числі з використанням ненормативної лексики. Зараз вони вже вилучені.
Джеек Дорсі є одним із засновників Twitter. У нього близько 4,2 млн передплатників в цій соцмережі. За останніми даними агентства Bloomberg, стан Дорсі перевищує 4,9 млрд доларів.
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Нагадаємо, гендиректор Twitter у 2018 році отримав зарплату в розмірі 1 долар та 40 центів.