Гендиректору Twitter вернули контроль над его страницей после взлома хакеров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Сотрудники Twitter вернули гендиректору этой социальной сети Джеку Дорси контроль над его страницей, которую ранее взломали неизвестные. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Twitter, передает УНН.
Как в нем уточняется, безопасность аккаунта восстановлена, “нет никаких свидетельств того, что в систему Twitter было совершено проникновение”.
Напомним, ранее в пятницу в микроблоге Дорси неизвестные разместили несколько коротких сообщений, в том числе с использованием ненормативной лексики. Сейчас они уже удалены.
Джеек Дорси является одним из основателей Twitter. У него около 4,2 млн подписчиков в этой соцсети. По последним данным агентства Bloomberg, состояние Дорси превышает 4,9 млрд долларов.
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Напомним, гендиректор Twitter в 2018 году получил зарплату в 1 доллар и 40 центов.