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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112538 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114794 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120741 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Гендиректору Twitter вернули контроль над его страницей после взлома хакеров

Гендиректору Twitter вернули контроль над его страницей после взлома хакеров

Киев  •  УНН

 • 13278 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Сотрудники Twitter вернули гендиректору этой социальной сети Джеку Дорси контроль над его страницей, которую ранее взломали неизвестные. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Twitter, передает УНН.

Как в нем уточняется, безопасность аккаунта восстановлена, “нет никаких свидетельств того, что в систему Twitter было совершено проникновение”.

Напомним, ранее в пятницу в микроблоге Дорси неизвестные разместили несколько коротких сообщений, в том числе с использованием ненормативной лексики. Сейчас они уже удалены.

Джеек Дорси является одним из основателей Twitter. У него около 4,2 млн подписчиков в этой соцсети. По последним данным агентства Bloomberg, состояние Дорси превышает 4,9 млрд долларов.

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Напомним, гендиректор Twitter в 2018 году получил зарплату в 1 доллар и 40 центов.

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