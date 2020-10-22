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"Газова справа" Онищенка: троє адвокатів покинули судове засідання після того, як суд почав досліджувати докази

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Троє захисників у так званій "газовій справі" за обвинуваченням народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора Олени Павленко, самовільно покинули судове засідання після того, як Вищий антикорупційний суд почав досліджувати докази. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

“Сьогодні, 22 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду розглядала справу за обвинуваченням колишнього народного депутата України VII скликання, імовірного організатора „газових схем“ та його спільниці. Після того, як судді перейшли до дослідження доказів, троє захисників обвинувачених самовільно залишили залу судових засідань”, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що колегія суддів ВАКС постановила порушити перед органом, що згідно із законом, уповноважений притягати адвокатів до дисциплінарної відповідальності, питання про дисциплінарну відповідальність захисників.
“Наступне судове засідання призначене на 2 листопада 2020 року на 9:00”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації “газових схем”.

Як раніше повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті так звану “газову справу” про обвинувачення народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора.

Нагадаємо, Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну.

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