"Газова справа Онищенка": наступне засідання призначене на 5 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Вищому антикорупційному суді триває підготовче засідання у справі стосовно 8 осіб, обвинувачених у незаконному заволодінні майном ПАТ "Укргазвидобування", що завдало збитків державному підприємству на суму 740 млн гривень. Наступне засідання призначене на 5 лютого. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Триває підготовче засідання. Наступний розгляд 5 лютого",- сказала Постолюк.
Нагадаємо, ВАКС закрив одне провадження стосовно фігурантів "газової справи Онищенка".
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Нагадаємо, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.
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Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.