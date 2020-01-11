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"Газова справа Онищенка": наступне засідання призначене на 5 лютого

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У Вищому антикорупційному суді триває підготовче засідання у справі стосовно 8 осіб, обвинувачених у незаконному заволодінні майном ПАТ "Укргазвидобування", що завдало збитків державному підприємству на суму 740 млн гривень. Наступне засідання призначене на 5 лютого. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.

"Триває підготовче засідання. Наступний розгляд 5 лютого",- сказала Постолюк.

Нагадаємо, ВАКС закрив одне провадження стосовно фігурантів "газової справи Онищенка".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВАКС призначив підготовче засідання щодо двох осіб у "газовій справі Онищенка".

Нагадаємо, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Онищенко чекає на рішення про екстрадицію у німецькій в'язниці.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

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