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ВАКС закрив одне провадження стосовно фігурантів “газової справи Онищенка”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд у справі стосовно 8 осіб, обвинувачених у незаконному заволодінні майном ПАТ “Укргазвидобування”, що завдало збитків державному підприємству на суму 740 млн гривень, закрив одне кримінальне провадження стосовно 5 осіб за статтею про фіктивне підприємництво. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“...на засіданні, що відбулось 9 січня 2020 року, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання обвинувачених та прийняла рішення про закриття кримінального провадження стосовно 5 осіб в частині злочину, передбаченого ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво —ред.) Це рішення обумовлено прийнятим Верховною Радою України Законом „Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінально-процесуального кодексу України відносно зменшення тиску на бізнес“, яким скасовано кримінальну відповідальність за дії, визначені в ст. 205 КК України”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що розгляд справи продовжиться о 10:00 11 січня 2020 року.

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Нагадаємо, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

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Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

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