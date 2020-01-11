"Газовое дело Онищенко": следующее заседание назначено на 5 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Высшем антикоррупционном суде продолжается подготовительное заседание по делу в отношении 8 лиц, обвиняемых в незаконном завладении имуществом ПАО "Укргаздобыча", что нанесло ущерб государственному предприятию на сумму 740 млн гривен. Следующее заседание назначено на 5 февраля. Об этом журналисту УНН сообщила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Продолжается подготовительное заседание. Следующее рассмотрение 5 февраля", - сказала Постолюк.
Напомним, ВАКС закрыл одно производство в отношении фигурантов "газового дела Онищенко".
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Напомним, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.
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В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ОАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.