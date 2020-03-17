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"Футбольна" ТСК не виключає інспекції міні-полів по всій країні

"Футбольна" ТСК не виключає інспекції міні-полів по всій країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Члени ТСК з розслідування будівництва футбольних майданчиків у 2017-2018 роках планують інспектувати поля, які будувалися не лише у Києві. Про це УНН розповів представник Комісії, нардеп Юрій Загородній.

Однак, коли саме будуть відбуватися такі виїзди, політик не уточнив.

"Зараз Верховна Рада переведена в режим роботи у комітетах, фракціях і тимчасових чи спеціальних слідчих комісій. Згідно з планом роботи, ТСК по футболу збирається і працює двічі на місяць. На минулому тижні було виїзне засідання ТСК, значить наступне має бути десь під кінець цього місяця. Дещо пізніше знатимемо дату. Чи буде наступне засідання виїзне чи тут будемо засідати, ще не знаємо, бо поля будували по всій країні. Може бути і так – ми проговорювали це питання, - що члени ТСК роз'їдуться по різних регіонах і будуть дивитися", - розповів Загородній.

Минулого разу члени ТСК відвідали декілька футбольних майданчиків, які за програмою бюджетного фінансування, будувалися у Києві протягом 2017-2018 років.

Голова ТСК, нардеп Анатолій Костюх разом з колегами побували на полі зі штучним покриттям, яке будував вітчизняний завод "ФФУ Продакшн". 

Майданчик було збудовано швидко, і сьогодні він знаходиться у відмінному стані, розповів політикам директор школи № 210 Дмитро Ламз.

Заступник голови ТСК Григорій Мамка відвідав поле, яке зараз знаходиться у стані будівництва. Хто є виконавцем замовлення та власне здійснює роботи по облаштуванню цього спортивного майданчика, повідомити журналістам він так і не зміг.

Однак, згодом, Мамка написав допис у Facebook, в якому натякнув на нібито причетність заводу "ФФУ Продакшн" до недобуду. 

У "ФФУ Продакшн" тоді наголосили, що до спортивного об'єкту, який відвідував Мамка, їх завод жодного відношення немає, а також попросили депутата від ОПЗЖ більше не вдаватися до такої маніпуляції

Член ТСК Загородній такий вчинок свого колеги пояснити також не зміг.

"Думаю, краще у нього (у Мамки - ред.) про це питати", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні члени “футбольної” ТСК відвідали завод із виробництва штучного газону “ФФУ Продакшн”. 

Загалом, комісія працює вже понад 3 місяці, однак й досі не має, навіть, проміжних результатів своє діяльності.

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