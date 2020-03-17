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"Футбольная" ВСК не исключает инспекции мини-полей по всей стране

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Члены ВСК по расследованию строительства футбольных площадок в 2017-2018 годах планируют проверять поля, которые строились не только в Киеве. Об этом УНН рассказал представитель Комиссии, нардеп Юрий Загородний.

Однако, когда именно будут происходить такие выезды, политик не уточнил.

"Сейчас Верховная Рада переведена в режим работы в комитетах, фракциях и временных или специальных следственных комиссий. Согласно плану работы, ВСК по футболу собирается и работает дважды в месяц. На прошлой неделе было выездное заседание ВСК, значит следующее должно быть где-то под конец этого месяца. Несколько позже будем знать дату. Будет ли следующее заседание выездное или здесь будем заседать еще не знаем, потому что поля строили по всей стране. Может быть и так - мы проговаривали этот вопрос, - что члены ВСК разъедутся по разным регионам и будут смотреть", - рассказал Загородний.

В прошлый раз члены ВСК посетили несколько футбольных площадок, которые по программе бюджетного финансирования, строились в Киеве в течение 2017-2018 годов.

Председатель ВСК, нардеп Анатолий Костюх вместе с коллегами побывали на поле с искусственным покрытием, которое строил отечественный завод "ФФУ Продакшн".

Площадка была построена быстро, и сегодня она находится в отличном состоянии, рассказал политикам директор школы № 210 Дмитрий Ламза.

Заместитель председателя ВСК Григорий Мамка посетил поле, которое сейчас находится в состоянии строительства. Кто является исполнителем заказа и собственно осуществляет работы по обустройству этой спортивной площадки, сообщить журналистам он так и не смог.

Однако, впоследствии, Мамка написал сообщение в Facebook, в котором намекнул на якобы причастность завода "ФФУ Продакшн" к недострою.

В "ФФУ Продакшн" тогда отметили, что к спортивному объекту, который посещал Мамка, их завод никакого отношения не имеет, а также попросили депутата от ОПЗЖ больше не прибегать к такой манипуляции.

Член ВСК Загородний такой поступок своего коллеги объяснить также не смог.

"Думаю, лучше у него (у Мамки - ред.) об этом спрашивать", - сказал он.

Напомним, накануне члены "футбольной" ВСК посетили завод по производству искусственного газона "ФФУ Продакшн".

В общем, комиссия работает уже более 3 месяцев, однако до сих пор не имеет даже промежуточных результатов своей деятельности.

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