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Футбольна Суперліга: ФК "Челсі" опублікував відкритий лист з приводу виходу з турніру

Київ • УНН

 • 24180 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Лондонський "Челсі" зробив офіційну заяву з приводу свого рішення участі в новоствореній Європейській Суперлізі і подальшого виходу з проекту. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення клубу.

Цитата:

"Оскільки після оголошення були висловлені побоювання, Клуб зробив крок назад, щоб послухати і поговорити зі своїми прихильниками. Після цих розмов і, беручи до уваги надзвичайно сильні думки проти пропозиції, ми переглянули своє попереднє рішення і вирішили, що не хочемо бути частиною цієї ліги" - йдеться в повідомленні.

Деталі

Крім того, в "Челсі" зауважили, що їм слід було вирішити всі питання до приєднання до Суперліги. Також, вони повідомили, що розуміють - залучення клубу в таку пропозицію було рішенням, яке не слід було приймати.

"Ми глибоко шкодуємо про це рішення", - йдеться в листі до вболівальників.

Ще одним важливим фактором у вирішенні про вихід "Челсі" називають потенційний збиток репутації клубу і громадській роботі на благі справи за межами поля за останні 17 років.

"Існував ризик того, що всі зусилля Клубу, спрямовані на боротьбі з расизмом, антисемітизмом, гомофобією та іншими видами дискримінаційної поведінки, будуть втрачені", - зазначили в клубі.

Контекст

У ніч на 19 квітня 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої був запланований на серпень. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенхем", "Ліверпуль", "Челсі" та "Арсенал", іспанські "Барселона", "Атлетіко" і "Реал", італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус". Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновника повинні були оголосити пізніше.

Союз футбольних європейських асоціацій (УЄФА) пообіцяв закрити для її гравців чемпіонати світу та Європи.

Пізніше футбольні клуби, серед яких "Арсенал", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем", іспанський "Атлетіко", міланський "Інтер" почали заявляти про вихід з новоствореного турніру, однак каталонська "Барселона" відмовилась виходити із Суперліги. 

Що було раніше

Фанати лондонскього "Челсі" влаштували масштабний мітинг біля стадіону "Стемфорд Брідж", вони виступили проти вступу команди в нову Суперлігу.

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