Футбольная Суперлига: ФК "Челси" опубликовал открытое письмо по поводу выхода из турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Лондонский "Челси" сделал официальное заявление по поводу своего решения участия в новосозданной Европейской Суперлиге и дальнейшего выхода из проекта. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение клуба.
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"Поскольку после объявления были высказаны опасения, Клуб сделал шаг назад, чтобы послушать и поговорить со своими сторонниками. После этих разговоров и, учитывая чрезвычайно сильные мысли против предложения, мы пересмотрели свое предыдущее решение и решили, что не хотим быть частью этой лиги", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, в "Челси" отметили, что им следовало решить все вопросы до присоединения к Суперлиге. Также, они сообщили, что понимают - привлечение клуба в такое предложение было решением, которое не следовало принимать.
"Мы глубоко сожалеем об этом решении", - говорится в письме к болельщикам.
Еще одним важным фактором в решении о выходе "Челси" называют возможный ущерб репутации клуба и общественной работе на благие дела за пределами поля за последние 17 лет.
"Существовал риск того, что все усилия Клуба, направленные на борьбу с расизмом, антисемитизмом, гомофобией и другими видами дискриминационного поведения, будут потеряны", - отметили в клубе.
Контекст
В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был запланирован на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-учредителя должны были объявить позже.
Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) пообещал закрыть для ее игроков чемпионаты мира и Европы.
Позже футбольные клубы, среди которых "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", испанский "Атлетико", миланский "Интер" начали заявлять о выходе из новосозданного турнира, однако каталонская "Барселона" отказалась выходить из Суперлиги.
Что было раньше
Фанаты лондонского "Челси" устроили масштабный митинг у стадиона "Стэмфорд Бридж", они выступили против вступления команды в новую Суперлигу.