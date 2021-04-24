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Футбольная Суперлига: ФК "Челси" опубликовал открытое письмо по поводу выхода из турнира

Киев  •  УНН

 • 24175 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Лондонский "Челси" сделал официальное заявление по поводу своего решения участия в новосозданной Европейской Суперлиге и дальнейшего выхода из проекта. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение клуба.

Цитата:

"Поскольку после объявления были высказаны опасения, Клуб сделал шаг назад, чтобы послушать и поговорить со своими сторонниками. После этих разговоров и, учитывая чрезвычайно сильные мысли против предложения, мы пересмотрели свое предыдущее решение и решили, что не хотим быть частью этой лиги", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в "Челси" отметили, что им следовало решить все вопросы до присоединения к Суперлиге. Также, они сообщили, что понимают - привлечение клуба в такое предложение было решением, которое не следовало принимать.

"Мы глубоко сожалеем об этом решении", - говорится в письме к болельщикам.

Еще одним важным фактором в решении о выходе "Челси" называют возможный ущерб репутации клуба и общественной работе на благие дела за пределами поля за последние 17 лет.

"Существовал риск того, что все усилия Клуба, направленные на борьбу с расизмом, антисемитизмом, гомофобией и другими видами дискриминационного поведения, будут потеряны", - отметили в клубе.

Контекст

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был запланирован на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-учредителя должны были объявить позже.

Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) пообещал закрыть для ее игроков чемпионаты мира и Европы.

Позже футбольные клубы, среди которых "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", испанский "Атлетико", миланский "Интер" начали заявлять о выходе из новосозданного турнира, однако каталонская "Барселона" отказалась выходить из Суперлиги.

Что было раньше

Фанаты лондонского "Челси" устроили масштабный митинг у стадиона "Стэмфорд Бридж", они выступили против вступления команды в новую Суперлигу.

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