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15 березня, 19:03 • 128671 перегляди

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15 березня, 13:08 • 141189 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118833 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Футболісти київського "Динамо" захворіли під час зборів у Туреччині: гра з румунами скасована

Футболісти київського "Динамо" захворіли під час зборів у Туреччині: гра з румунами скасована

Київ • УНН

 • 25694 перегляди

Київське "Динамо" відмінило запланований матч з румунською футбольним клубом "Чіксереда Меркуря Чук" через вірусні інфекції у складі. Гра мала відбутися на зборах у Туреччині.

Румунська футбольна команда "Чіксереда Меркуря Чук" повідомила про скасування матчу з київським "Динамо", через хворобу українців.

Пише УНН з посиланням на офіційну сторінку румунської команди.

Після заслуженого дня відпочинку та двох тренувань у понеділок, наша команда Ліги 2 вже готується до матчу у вівторок проти рівненського "Вереса". Хоча спочатку було заплановано, що у вівторок ми зіграємо з київським "Динамо", чемпіони України скасували матч, посилаючись на вірусні інфекції, які в значній мірі вплинули на склад їхньої команди

- повідомила пресслужба ФК «Чіксереда Меркуря Чук». 

Нагадаємо 

У вівторок, 11 лютого, у рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Чемпіонів зійдуться французькі "Брест" та "ПСЖ", мадридський "Реал" Андрія Луніна побореться із "Манчестер Сіті", "Боруссія" завітає до "Спортинга", а "ПСВ" поміряється силами із "Ювентусом". 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Спорт
fk-dynamo-kyivФК «Динамо» Київ
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