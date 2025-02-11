Футболісти київського "Динамо" захворіли під час зборів у Туреччині: гра з румунами скасована
Київ • УНН
Київське "Динамо" відмінило запланований матч з румунською футбольним клубом "Чіксереда Меркуря Чук" через вірусні інфекції у складі. Гра мала відбутися на зборах у Туреччині.
Румунська футбольна команда "Чіксереда Меркуря Чук" повідомила про скасування матчу з київським "Динамо", через хворобу українців.
Пише УНН з посиланням на офіційну сторінку румунської команди.
Після заслуженого дня відпочинку та двох тренувань у понеділок, наша команда Ліги 2 вже готується до матчу у вівторок проти рівненського "Вереса". Хоча спочатку було заплановано, що у вівторок ми зіграємо з київським "Динамо", чемпіони України скасували матч, посилаючись на вірусні інфекції, які в значній мірі вплинули на склад їхньої команди
Нагадаємо
У вівторок, 11 лютого, у рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Чемпіонів зійдуться французькі "Брест" та "ПСЖ", мадридський "Реал" Андрія Луніна побореться із "Манчестер Сіті", "Боруссія" завітає до "Спортинга", а "ПСВ" поміряється силами із "Ювентусом".