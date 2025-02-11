Футболисты киевского «Динамо» заболели во время сборов в Турции: игра с румынами отменена

Румынская футбольная команда «Чиксереда Меркуря Чук» сообщила об отмене матча с киевским «Динамо», из-за болезни украинцев.

Пишет УНН со ссылкой на официальную страницу румынской команды.

После заслуженного дня отдыха и двух тренировок в понедельник, наша команда Лиги 2 уже готовится к матчу во вторник против ровенского «Вереса». Хотя изначально было запланировано, что во вторник мы сыграем с киевским «Динамо», чемпионы Украины отменили матч, ссылаясь на вирусные инфекции, которые в значительной степени повлияли на состав их команды