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Футболисты киевского «Динамо» заболели во время сборов в Турции: игра с румынами отменена

Футболисты киевского «Динамо» заболели во время сборов в Турции: игра с румынами отменена

Киев  •  УНН

 • 8275 просмотра

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Киевское «Динамо» отменило запланированный матч с румынским футбольным клубом «Чиксереда Меркуря Чук» из-за вирусных инфекций в составе. Игра должна была состояться на сборах в Турции.

Румынская футбольная команда «Чиксереда Меркуря Чук» сообщила об отмене матча с киевским «Динамо», из-за болезни украинцев.

Пишет УНН со ссылкой на официальную страницу румынской команды.

После заслуженного дня отдыха и двух тренировок в понедельник, наша команда Лиги 2 уже готовится к матчу во вторник против ровенского «Вереса». Хотя изначально было запланировано, что во вторник мы сыграем с киевским «Динамо», чемпионы Украины отменили матч, ссылаясь на вирусные инфекции, которые в значительной степени повлияли на состав их команды

- сообщила пресс-служба ФК «Чиксереда Меркуря Чук». 

Напомним 

Во вторник, 11 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Чемпионов сойдутся французский «Брест» и «ПСЖ», мадридский «Реал» Андрея Лунина поборется с «Манчестер Сити», «Боруссия» посетит «Спортинг», а «ПСВ» померяется силами с «Ювентусом». 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

спорт
fk-dinamo-kievФК «Динамо» Киев
turtsiyaТурция

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