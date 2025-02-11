Футболисты киевского «Динамо» заболели во время сборов в Турции: игра с румынами отменена
Киев • УНН
Киевское «Динамо» отменило запланированный матч с румынским футбольным клубом «Чиксереда Меркуря Чук» из-за вирусных инфекций в составе. Игра должна была состояться на сборах в Турции.
Румынская футбольная команда «Чиксереда Меркуря Чук» сообщила об отмене матча с киевским «Динамо», из-за болезни украинцев.
Пишет УНН со ссылкой на официальную страницу румынской команды.
После заслуженного дня отдыха и двух тренировок в понедельник, наша команда Лиги 2 уже готовится к матчу во вторник против ровенского «Вереса». Хотя изначально было запланировано, что во вторник мы сыграем с киевским «Динамо», чемпионы Украины отменили матч, ссылаясь на вирусные инфекции, которые в значительной степени повлияли на состав их команды
Напомним
Во вторник, 11 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Чемпионов сойдутся французский «Брест» и «ПСЖ», мадридский «Реал» Андрея Лунина поборется с «Манчестер Сити», «Боруссия» посетит «Спортинг», а «ПСВ» померяется силами с «Ювентусом».