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Франція скоротить додаткові витрати на 4,7 млрд євро через рекордно високий борг - Politico

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Французький уряд планує скоротити витрати на майже 5 мільярдів євро цього року, щоб досягти цільового показника дефіциту бюджету. Це рішення прийнято через високі державні витрати, незважаючи на стабільні податкові надходження.

Франція скоротить додаткові витрати на 4,7 млрд євро через рекордно високий борг - Politico

Французький уряд заявив, що скоротить витрати майже на 5 мільярдів євро цього року, щоб допомогти досягти цільового показника дефіциту бюджету в 5,4% валового внутрішнього продукту. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Міністерство економіки заявило у четвер, що скорочення необхідні, оскільки державні витрати цього року були вищими, ніж заплановані в бюджеті на 2025 рік, хоча сума податкових надходжень відповідає очікуванням, принаймні на даний момент.

Уряд скоротить 3 мільярди євро з центрального державного бюджету та 1,7 мільярда євро з витрат на соціальне забезпечення на додаток до 5 мільярдів євро, які були скорочені у квітні. Початковий бюджет, прийнятий раніше цього року, включав скорочення витрат та підвищення податків на 53 мільярди євро.

"Додаткові зусилля, ухвалені сьогодні, відображають чітку рішучість діяти негайно для досягнення наших цілей щодо контролю державних фінансів та боргу", – заявив міністр економіки та фінансів Ерік Ломбард.

Заходи щодо скорочення витрат на охорону здоров’я включають зменшення суми, що витрачається на відшкодування ліків та медичних послуг, тоді як урядовим міністерствам буде запропоновано затягнути паски, щоб стримати державний бюджет, який відображається окремо від бюджету соціального забезпечення.

Прем'єр-міністр Франції знову зіткнувся з вотумом недовіри - Reuters25.06.25, 10:07 • 2212 переглядiв

Франція останніми роками намагається стримати державні витрати. Нові дані статистичного агентства країни Insee показали, що протягом перших трьох місяців цього року країна накопичила додаткові 40,5 мільярда євро боргу, що призвело до збитків у розмірі 3,3 трильйона євро — нового рекорду.

Уряд зобов'язався скоротити дефіцит бюджету, який у 2024 році становив 5,8% ВВП, до 3% до 2029 року, як того вимагають правила ЄС. А прем'єр-міністр Франсуа Байру зобов'язався знайти ще 40 мільярдів євро заощаджень для бюджету наступного року, хоча його уряд меншості може не проіснувати достатньо довго, щоб реалізувати свої плани.

Прем'єр-міністр Франції більше не користується мовчазною підтримкою лівоцентристської Соціалістичної партії, яка подала вотум недовіри його уряду після того, як розрекламований договір щодо пенсійної реформи Байру розвалився без угоди.

Очікується, що Байру переживе осуд, оскільки Національне об'єднання Марін Ле Пен заявило, що не голосуватиме за повалення Байру зараз. Але ультраправа партія чітко дала зрозуміти, що може спробувати повалити його уряд восени, коли обговорення бюджету на 2026 рік будуть у розпалі.

Доповнення

Національна Асамблея Франції не підтримала вотум недовіри уряду Франсуа Байру, набравши лише 128 голосів із необхідних 288. Прем'єр-міністр одразу застосував статтю Конституції для ухвалення рішення без голосування депутатів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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