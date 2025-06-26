Франция сократит дополнительные расходы на 4,7 млрд евро из-за рекордно высокого долга - Politico

Французское правительство заявило, что сократит расходы почти на 5 миллиардов евро в этом году, чтобы помочь достичь целевого показателя дефицита бюджета в 5,4% валового внутреннего продукта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Министерство экономики заявило в четверг, что сокращения необходимы, поскольку государственные расходы в этом году были выше, чем запланированы в бюджете на 2025 год, хотя сумма налоговых поступлений соответствует ожиданиям, по крайней мере на данный момент.

Правительство сократит 3 миллиарда евро из центрального государственного бюджета и 1,7 миллиарда евро из расходов на социальное обеспечение в дополнение к 5 миллиардам евро, которые были сокращены в апреле. Первоначальный бюджет, принятый ранее в этом году, включал сокращение расходов и повышение налогов на 53 миллиарда евро.

"Дополнительные усилия, принятые сегодня, отражают четкую решимость действовать немедленно для достижения наших целей по контролю государственных финансов и долга", – заявил министр экономики и финансов Эрик Ломбард.

Меры по сокращению расходов на здравоохранение включают уменьшение суммы, которая тратится на возмещение лекарств и медицинских услуг, тогда как правительственным министерствам будет предложено затянуть пояса, чтобы сдержать государственный бюджет, который отображается отдельно от бюджета социального обеспечения.

Премьер-министр Франции снова столкнулся с вотумом недоверия - Reuters

Франция в последние годы пытается сдержать государственные расходы. Новые данные статистического агентства страны Insee показали, что в течение первых трех месяцев этого года страна накопила дополнительные 40,5 миллиарда евро долга, что привело к убыткам в размере 3,3 триллиона евро — нового рекорда.

Правительство обязалось сократить дефицит бюджета, который в 2024 году составил 5,8% ВВП, до 3% к 2029 году, как того требуют правила ЕС. А премьер-министр Франсуа Байру обязался найти еще 40 миллиардов евро сбережений для бюджета на следующий год, хотя его правительство меньшинства может не просуществовать достаточно долго, чтобы реализовать свои планы.

Премьер-министр Франции больше не пользуется молчаливой поддержкой левоцентристской Социалистической партии, которая подала вотум недоверия его правительству после того, как разрекламированный договор по пенсионной реформе Байру развалился без соглашения.

Ожидается, что Байру переживет осуждение, поскольку Национальное объединение Марин Ле Пен заявило, что не будет голосовать за свержение Байру сейчас. Но ультраправая партия четко дала понять, что может попытаться свергнуть его правительство осенью, когда обсуждение бюджета на 2026 год будут в разгаре.

Дополнение

Национальная Ассамблея Франции не поддержала вотум недоверия правительству Франсуа Байру, набрав лишь 128 голосов из необходимых 288. Премьер-министр сразу применил статью Конституции для принятия решения без голосования депутатов.