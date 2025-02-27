Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні
Київ • УНН
Міністр оборони Франції Лекорню виступив з ініціативою створення європейських запасів озброєння для потенційної допомоги Україні. Пропозицію буде винесено на обговорення європейським країнам як частину майбутніх гарантій безпеки.
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню виступив з ідеєю створити в Європі запаси зброї, які можуть бути спрямовані, зокрема, Україні в разі потреби. Про це він сказав в ефірі franceinfo в четвер, 27 лютого, пише УНН.
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Лекорню висловив побажання, щоб у Європі були створені "запаси зброї, можливо, також оплачені європейцями для України". За його словами, це одна з майбутніх "гарантій безпеки", "спосіб стримування" росії.
"Якщо війна між росією та Україною відновиться, у нас є запаси боєприпасів на X місяців, які ми зможемо негайно виділити Україні", - сказав Лекорню.
Франція "винесе цю ідею на обговорення", щоб її могли підтримати різні європейські країни", зазначив він.
Однак "гарантії безпеки включають у себе кілька потенційних рівнів в обговореннях і в нашому мисленні", продовжив міністр. І вважає, що наразі "розміщення військ на території Польщі" або "на території України" не стоїть на порядку денному. "Ми ще не там, зараз на карту поставлено забезпечення того, щоб українська армія продовжувала мати можливість захищати себе не тільки в цей момент, а й навіть коли замовкнуть знаряддя", - зазначив він.
Франція веде переговори з Україною про корисні копалини з жовтня - міністр27.02.2025, 12:00 • 54820 переглядiв