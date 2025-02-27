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Франция предлагает создать европейские запасы оружия для потенциальной помощи Украине

Франция предлагает создать европейские запасы оружия для потенциальной помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 7732 просмотра

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Министр обороны Франции Лекорню выступил с инициативой создания европейских запасов вооружения для потенциальной помощи Украине. Предложение будет вынесено на обсуждение европейским странам как часть будущих гарантий безопасности.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню выступил с идеей создать в Европе запасы оружия, которые могут быть направлены в том числе Украине в случае необходимости. Об этом он сказал в эфире franceinfo в четверг, 27 февраля, пишет УНН.

Детали

Лекорню выразил пожелание, чтобы в Европе были созданы "запасы оружия, возможно, также оплаченные европейцами для Украины". По его словам, это одна из будущих "гарантий безопасности", "способ сдерживания" россии.

"Если война между россией и Украиной возобновится, у нас есть запасы боеприпасов на X месяцев, которые мы сможем немедленно выделить Украине", - сказал Лекорню.

Франция "вынесет эту идею на обсуждение", чтобы ее могли поддержать различные европейские страны", указал он.

Однако "гарантии безопасности включают в себя несколько потенциальных уровней в обсуждениях и в наших размышлениях", продолжил министр. И считает, что в настоящее время "размещение войск на территории Польши" или "на территории Украины" не стоит на повестке дня. "Мы еще не там, сейчас на карту поставлено обеспечение того, чтобы украинская армия продолжала иметь возможность защищать себя не только в этот момент, но и даже когда замолчат орудия", - указал он.

Франция ведет переговоры с Украиной о полезных ископаемых с октября - министр27.02.2025, 12:00 • 20141 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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