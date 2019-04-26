Франківцям оголошено підозру за винесені з виборчої дільниці бюлетені

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У день другого туру виборів Президента України, 21 квітня, 62-річний і 33-річний мешканці Івано-Франківська винесли з виборчої дільниці бюлетені. За це чоловікам оголошено про підозру і загрожує кримінальна відповідальність. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області, передає УНН.