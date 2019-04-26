Франківцям оголошено підозру за винесені з виборчої дільниці бюлетені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У день другого туру виборів Президента України, 21 квітня, 62-річний і 33-річний мешканці Івано-Франківська винесли з виборчої дільниці бюлетені. За це чоловікам оголошено про підозру і загрожує кримінальна відповідальність. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області, передає УНН.
Перший випадок правоохоронці зафіксували на вул. Хоткевича об 11:52. 33-річний франківець зайшов у приміщення виборчої дільниці, пройшов до кабіни для таємного голосування і, не реалізовуючи своє право вибору, вийшов з неї, а бюлетень заховав за пояс штанів, який прикрив курткою. Після цього чоловік опустив до виборчої скриньки замість бюлетеня листок паперу. Залишивши виборчу дільницю його зупинили правоохоронці.
Друге порушення сталося на вул. Галицька о 13:54. 62-річний мешканець Івано-Франківська теж хотів залишити собі бюлетень, але не ховав його і нічого у скриньку не опускав. Чоловіка також затримали.
За інформацією правоохоронців, підозрювані раніше не були судимі, їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 158-1 (Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня) КК України. Чоловікам загрожує штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, жителю Краматорська загрожує до трьох років в’язниці за винесений за межі виборчої дільниці бюлетень під час голосування на виборах Президента.
За інформацією поліції, у період виборів зареєстровано понад 11 тисяч повідомлень про порушення виборчого законодавства.