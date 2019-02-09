Форвард Кравець оформив переможний гол у ворота турецького гранду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Український нападник турецького "Кайсеріспору" Артем Кравець продовжив вдалі виступи за клуб, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Екс-футболіст "Динамо" вийшов на поле матчу проти "Фенербахче" зі стартових хвилин і завдав єдиного голу у баталії. На 88 хвилині нападник виграв верхову боротьбу в оборонця "канарок" та відправив м'яч в самісінький нижній кут - 1:0. Після цього його одразу замінили.
Примітно, що українець вже відзначився у другому підряд турі турецької Суперліги.
Зауважимо, "Кайсеріспор" набрав 25 очок і перервав серію нічиїх в чемпіонаті – 11 рядок.