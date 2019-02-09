Форвард Кравец оформил победный гол в ворота турецкого гранда
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинский нападающий турецкого "Кайсериспор" Артем Кравец продолжил удачные выступления за клуб, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Экс-футболист "Динамо" вышел на поле в поединке против "Фенербахче" со стартовых минут и нанес единственного гола в баталии. На 88 минуте нападающий выиграл верховую борьбу в защитника "канареек" и отправил мяч в самый нижний угол - 1:0. После этого его сразу заменили.
Примечательно, что украинец уже отличился во втором подряд туре турецкой Суперлиги.
Заметим, "Кайсериспор" набрал 25 очков и прервал серию ничьих в чемпионате - 11 строчку.