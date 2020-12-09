"Формула Штайнмайєра" в законодавстві: Україна знайшла шляхи зберегти національні інтереси

Так, на запитання про те, чи ведеться в ТКГ обговорення імплементації в українське законодавство “формули Штайнмайєра”, як це було передбачено домовленостями "нормандської четвірки" у Парижі рік тому, співрозмовник агентства заявив, що наразі основою обговорення є “План спільних кроків”, запропонований Україною.

“Частиною його, зокрема, є питання кордону. А "формула Штайнмайєра" передбачає, ми знаємо, вибори в обмін на кордон, кордон в обмін на вибори тощо. Але у Мінських домовленостях є таке поняття, як "умовне передання кордону“, під контроль України на наступний день після проведення виборів. Ця обмовка таїть в собі можливості працювати з цим, навіть у варіанті "формули Штайнмайєра". Тому що нам в дійсності не потрібен повний кордон вже зараз, щоб забезпечити роззброєння військових формувань і їх виведення. Військова техніка, гуманітарні конвої, танки, БМП, артилерія — ніколи не пройдуть полями. Тим більше, що стале виведення можна забезпечити лише через ті КПП на кордоні з Росією, на яких є асфальтове покриття”, — пояснив представник української делегації.

З його слів, гіпотетично, можна частково взяти кордон під контроль української сторони, ОБСЄ і російської сторони в СЦКК.

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“Це могло б стати варіантом. Є інші думки і варіанти. Ми, врешті, якщо беремо весь кордон під контроль, окрім 1 м кордону, це також виконання "формули Штайнмайєра".

Тому, я б не лякався цієї формули — є можливості, як з нею працювати. Я не скажу, що не легко працювати, тому що дуже важку спадщину нам залишив Петро Олексійович (Порошенко — ред.). Але ведеться робота. У нас голова комітету Верховної Ради з міжнародної політики Олександр Мережко є визнаним юристом міжнародного права. І ми завдяки складній праці знаходимо там можливість виконати міжнародні зобов’язання, які не ми приймали, але ми як держава продовжуємо виконувати. А по-друге, зробити так, щоб червоні лінії не перетинались, і ми зберегли національні інтереси України і її безпеку”, — розповів Арестович.

Він впевнений, що навіть у такому варіанті можна працювати, але для цього потрібна також і добра воля російської сторони. А нещодавня заява президента РФ Володимира Путіна — дає надію на таку добру волю.

“Якщо росіянам дадуть команду працювати, і ми почнемо працювати, ми домовимось. Ми знайшли шляхи, і цей наш план є таким шляхом, як це можна виконати і завершити цей збройний конфлікт... Ми знайшли засіб забезпечити національні інтереси України, не перетинаючи червоні лінії, навіть якщо вона ("формула Штайнмайєра" — ред.) буде прийнята. Але, чи вона буде прийнята, треба дискутувати. Росіяни досі ухилялись від дискусій на цю тему. Зараз, сподіваємось, після заяви їхнього президента, можна практично обговорювати кроки”, — сказав представник української делегації.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли законопроект про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як зазначив раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков, будь-які інші законодавчі ініціативи, у тому числі пов'язані з “формулою Штайнмайєра”, не фіксувались апаратом ВР.



