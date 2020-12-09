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"Формула Штайнмайера" в законодательстве: Украина нашла пути сохранить национальные интересы

"Формула Штайнмайера" в законодательстве: Украина нашла пути сохранить национальные интересы

Киев  •  УНН

 • 19840 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе нашла средство обеспечить национальные интересы государства, не пересекая красные линии, даже если "формула Штайнмайера" будет имплементирована в законодательство. Об этом сказал в комментарии УНН представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Так, на вопрос о том, ведется ли в ТКГ обсуждение имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", как это было предусмотрено договоренностями "нормандской четверки" в Париже год назад, собеседник агентства заявил, что сейчас основой обсуждения является "План совместных шагов", предложенный Украиной.

"Частью его, в частности, является вопрос границы. А "формула Штайнмайера" предусматривает, мы знаем, выборы в обмен на границу, границу в обмен на выборы и тому подобное. Но в Минских договоренностях есть такое понятие, как "условная передача границы", под контроль Украины на следующий день после проведения выборов. Эта оговорка таит в себе возможности работать с этим, даже в варианте "формулы Штайнмайера". Потому что нам в действительности не нужна полная граница уже сейчас, чтобы обеспечить разоружение военных формирований и их вывод. Военная техника, гуманитарные конвои, танки, БМП, артиллерия - никогда не пройдут полями. Тем более, что устойчивый вывод можно обеспечить только через те КПП на границе с Россией, на которых есть асфальтовое покрытие", - пояснил представитель украинской делегации.

По его словам, гипотетически, можно частично взять границу под контроль украинской стороны, ОБСЕ и российской стороны в СЦКК.

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"Это могло бы стать вариантом. Есть другие мнения и варианты. Мы, наконец, если берем всю границу под контроль, кроме 1 м границы, это также выполнение "формулы Штайнмайера".

Поэтому, я бы не боялся этой формулы - есть возможности, как с ней работать. Я не скажу, что не легко работать, потому что очень тяжелое наследие нам оставил Петр Алексеевич (Порошенко - ред.). Но ведется работа. У нас председатель комитета Верховной Рады по международной политике Александр Мережко является признанным юристом международного права. И мы благодаря сложному труду находим там возможность выполнить международные обязательства, которые не мы принимали, но мы как государство продолжаем выполнять. А во-вторых, сделать так, чтобы красные линии не пересекались, и мы сохранили национальные интересы Украины и ее безопасность", - рассказал Арестович.

Он уверен, что даже в таком варианте можно работать, но для этого нужна также и добрая воля российской стороны. А недавнее заявление президента РФ Владимира Путина - дает надежду на такую добрую волю.

"Если россиянам дадут команду работать, и мы начнем работать, мы договоримся. Мы нашли пути, и этот наш план является таким путем, как это можно выполнить и завершить этот вооруженный конфликт... Мы нашли средство обеспечить национальные интересы Украины, не пересекая красные линии, даже если она ("формула Штайнмайера" - ред.) будет принята. Но, будет ли она принята, надо дискутировать. Россияне до сих пор уклонялись от дискуссий на эту тему. Сейчас, надеемся, после заявления их президента, можно практически обсуждать шаги", - сказал представитель украинской делегации.

Напомним, в Верховную Раду внесли законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как отметил ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, любые другие законодательные инициативы, в том числе связанные с "формулой Штайнмайера", не фиксировались аппаратом ВР.

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