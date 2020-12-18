ФОПів зібрали в Офісі Зеленського: що обіцяли

За словами Єрмака, Президент поставив завдання зробити все, щоб малий бізнес працював і розвивався в Україні в комфортних умовах.

“Тому за ініціативою Глави держави буде створена координаційна рада при Президентові України, яка займатиметься саме цими питаннями”, — повідомив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що рада має стати майданчиком для дискусій задля напрацювання рішень, які потім можуть втілюватися через відповідні проекти законів та постанов, що їх ухвалюватиме парламент або уряд.

“Ми відкриті до діалогу. Ми зацікавлені в тому, щоб це був дійсно робочий механізм, який працював би, і мав ефект і для країни, і для влади, і для підприємців”, — додав Андрій Єрмак.

Він також наголосив, що головам ОДА було доручено створити робочі групи, діяльність яких координуватиме перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко.

До дорадчого органу при Президентові України ввійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок і об’єднань підприємців мікро- та малого бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу Президента України. Всі вони взяли участь у сьогоднішній нараді за допомогою відеозв’язку, відзначили в Офісі.

"Народний депутат кількох скликань, експерт з питань підприємництва Ксенія Ляпіна також погодилася, що питання РРО є нині найгострішою проблемою, яку необхідно вирішувати якнайшвидше. За її словами, вже є напрацювання проекту закону, який може стати основою та може бути поданий Президентом до парламенту. Нині є необхідність його поширення серед підприємців для ознайомлення", - йдеться у повідомленні.

За даними Офісу, Координаційна рада з питань мікробізнесу має розпочати роботу вже наступного тижня, щоб не зволікати з розв’язанням усіх озвучених питань.

Нагадаємо, що акції протестів ФОПів почались з 1 грудня, вони вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.

Як повідомляв УНН, 15 грудня відбулася чергова хвиля протестів, а на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями.