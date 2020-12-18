ФЛП собрали в Офисе Зеленского: что обещали

По словам Ермака, Президент поставил задачу сделать все, чтобы малый бизнес работал и развивался в Украине в комфортных условиях.

"Поэтому по инициативе Главы государства будет создан координационный совет при Президенте Украины, который будет заниматься именно этими вопросами", - сообщил руководитель Офиса Президента.

Он отметил, что совет должен стать площадкой для дискуссий для выработки решений, которые затем могут воплощаться через соответствующие проекты законов и постановлений, которые будет принимать парламент или правительство.

"Мы открыты к диалогу. Мы заинтересованы в том, чтобы это был действительно рабочий механизм, который работал бы и имел эффект и для страны, и для власти, и для предпринимателей ", - добавил Андрей Ермак.

Он также отметил, что председателям ОГА было поручено создать рабочие группы, деятельность которых будет координировать первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.

В совещательный орган при Президенте Украины войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса Президента Украины. Все они приняли участие в сегодняшнем совещании с помощью видеосвязи, отметили в Офисе.

"Народный депутат нескольких созывов, эксперт по вопросам предпринимательства Ксения Ляпина также согласилась, что вопрос РРО является сейчас острой проблемой, которую необходимо решать как можно быстрее. По ее словам, уже есть наработки проекта закона, который может стать основой и может быть подан Президентом в парламент. Сейчас есть необходимость его распространения среди предпринимателей для ознакомления", - говорится в сообщении.

По данным Офиса, Координационный совет по вопросам микробизнеса должен начать работу уже на следующей неделе, чтобы не затягивать с решением всех озвученных вопросов.

Напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантина, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщал УНН, 15 декабря состоялась очередная волна протестов, а на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.