Флорида хоче знизити віковий ценз для покупки зброї
Київ • УНН
Палата представників штату Флорида ухвалила законопроект про зниження мінімального віку для придбання вогнепальної зброї з 21 до 18 років.
У п'ятницю Палата представників Флориди ухвалила законопроект про зниження мінімального віку для придбання вогнепальної зброї з 21 до 18 років. Про це пише CBS News, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що суперечлива пропозиція у Флориді була прийнята 76 голосами "за" і 35 голосами "проти". Тепер документ передадуть до Сенату.
Якщо його зараз схвалять, це призведе до скасування вікових обмежень із Закону про громадську безпеку середньої школи, який був прийнятий після стрілянини в Паркленді в 2018 році.
Контекст
14 лютого 2018 року колишній учень парклендської школи, 19-річний Ніколас Круз застрелив 14 учнів та трьох співробітників школи імені Марджорі Стоунмен Дуглас. Ця трагедія викликала новий виток давніх суперечок про право на володіння зброєю, гарантоване Другою поправкою до Конституції США.
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