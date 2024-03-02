Флорида хочет снизить возрастной ценз для покупки оружия

В пятницу Палата представителей Флориды приняла законопроект о снижении минимального возраста для приобретения огнестрельного оружия с 21 до 18 лет. Об этом пишет CBS News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что противоречивое предложение во Флориде было принято 76 голосами "за" и 35 голосами "против". Теперь документ передадут в Сенат.

Если его сейчас одобрят, это приведет к отмене возрастных ограничений из Закона об общественной безопасности средней школы, который был принят после стрельбы в Паркленде в 2018 году.

Контекст

14 февраля 2018 года бывший ученик парклендской школы, 19-летний Николас Круз застрелил 14 учеников и трех сотрудников школы имени Марджори Стоунмен Дуглас. Эта трагедия вызвала новый виток давних споров о праве на владение оружием, гарантированное Второй поправкой к Конституции США.

За 2023 год Нацполиция Украины изъяла более 5 тысяч единиц огнестрельного оружия и 1,8 миллиона боеприпасов