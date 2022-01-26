Фінмоніторинг оголосив “секретним” розслідування фіноперацій ексдепутата Руслана Тарпана
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Державна служба фінансового моніторингу України у відповідь на запит журналістів УНН заявила, що будь-яка діяльність щодо розслідування транзакцій ексдепутата Руслана Тарпана, який наразі перебуває під заочним арештом через підозру щодо махінацій на проекті “Глибоководний випуск”, - секретна.
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“Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“ передбачено захист таємниці фінансового моніторингу. Враховуючи викладене, Держфінмоніторинг відмовляє Вам у задоволенні запитів на інформацію”, — заявили у відомстві.
Деталі
Руслана Тарпана заочно арештував Київський районний суд Одеси.
Його підозрюють у низці злочинів, зокрема у легалізації (відмиванні — ред.) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою або в особливо великих розмірах (близько 300 млн грн — ред.). Як зазначає слідство, через свої махінації Тарпану може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо
За даними слідства, у той час, поки будували “Глибоководний випуск”, іноземні рахунки сімейства Тарпанів (Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської — ред.) поповнилися на понад 10 млн доларів.
Водночас відомо, що правоохоронні органи Князівства Монако підозрюють подружжя у відмиванні незаконно здобутих коштів через рахунки у французьких банках. Внаслідок розслідування, майно Тарпана у Франції арештували, а до Шишовської застосували міру запобіжного заходу у вигляді застави.
Правоохоронці Монако вважають, що гроші, які намагалося легалізувати подружжя, були отримані ними в тому числі і з України, і не виключено, що з проекту “Глибоководний випуск”.