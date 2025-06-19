Фінансових ризиків євроінтеграції можна уникнути - Лагард назвала умови

Фінансова інтеграція не обов’язково супроводжується кризами, якщо країни дотримуються послідовної внутрішньої політики. Про це свідчить досвід держав Центральної та Східної Європи. Ключовими факторами є спрямування капіталу в реальний сектор і підтримання стабільності банківської системи. Ці уроки мають особливе значення для України, яка готується до масштабного відновлення та потенційного притоку іноземних інвестицій. Про це на IX щорічній дослідницькій конференції заявила очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає кореспондент УНН.

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Від грудня 2008 року по травень 2013 року зовнішні банківські зобов'язання в країнах Центральної й Східної Європи, що не входять до Єврозони, скоротилися в середньому на 27%. А в деяких країнах падіння становило понад 50%. Чи це фатальність? Ні. Ризики, пов'язані з фінансовою інтеграцією, можна уникнути - зазначила Лагард.

На її думку, ті країни, які продемонстрували кращі результати, мали спільні риси. По-перше, це "чітка політика спрямування іноземних інвестицій" не в споживання чи будівництво, а у виробничі сектори.

Сильні промислові стратегії, кваліфікована робоча сила, інтеграція в глобальні ланцюги поставок допомогли спрямувати капітал у виробництво та сферу послуг — пояснила вона.

По-друге, ці держави зберегли стабільність фінансової системи.

Жорсткі вимоги до капіталу, активні макропруденційні заходи та антициклічні буфери зміцнили внутрішні банківські сектори та стримали надмірне іпотечне кредитування. Ці інструменти дозволили їм абсорбувати значні притоки капіталу, не створюючи дестабілізуючих дисбалансів — підкреслила Лагард.

Вона додала, що ці висновки є особливо важливими для України в нинішній момент, коли країна розпочинає відновлення.

Якщо відбудова йтиме за планом, країна зможе залучити значні обсяги капіталу протягом наступного десятиліття. Але без належних запобіжників і гарантій цей капітал може бути непрацездатний, розподілений і підважити довгострокову продуктивність замість того, щоб її зміцнити - підсумувала вона.

Попри виклики, очільниця ЄЦБ висловила обережний оптимізм: "Мене дуже надихає те, що вже є обнадійливі ознаки того, що ми вивчили уроки з того, що відбулося в останнє десятиліття. Навіть угода про асоціацію між Україною та ЄС і поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі вже сприяють реформам у фінансовому секторі".

За її словами, банківське регулювання в Україні наразі "відповідає на 74% стандартів ЄС" - зокрема в питаннях достатності капіталу, корпоративного управління та аудиту.

Національний банк України запровадив ризикоорієнтовану модель нагляду за аналогією з єдиним наглядовим механізмом ЄЦБ, що значно покращило нагляд - резюмувала Крістін Лагард.

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