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Финансовых рисков евроинтеграции можно избежать - Лагард назвала условия

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Кристин Лагард заявила, что финансовая интеграция не обязательно приводит к кризисам, если страны имеют последовательную политику. Ключевые факторы – это направление капитала в реальный сектор и стабильность банковской системы.

Финансовых рисков евроинтеграции можно избежать - Лагард назвала условия

Финансовая интеграция не обязательно сопровождается кризисами, если страны придерживаются последовательной внутренней политики. Об этом свидетельствует опыт государств Центральной и Восточной Европы. Ключевыми факторами являются направление капитала в реальный сектор и поддержание стабильности банковской системы. Эти уроки имеют особое значение для Украины, которая готовится к масштабному восстановлению и потенциальному притоку иностранных инвестиций. Об этом на IX ежегодной исследовательской конференции заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, передает корреспондент УНН.

Детали

С декабря 2008 года по май 2013 года внешние банковские обязательства в странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в Еврозону, сократились в среднем на 27%. А в некоторых странах падение составило более 50%. Является ли это фатальностью? Нет. Риски, связанные с финансовой интеграцией, можно избежать

- отметила Лагард.

По ее мнению, страны, которые продемонстрировали лучшие результаты, имели общие черты. Во-первых, это "четкая политика направления иностранных инвестиций" не в потребление или строительство, а в производственные сектора.

Сильные промышленные стратегии, квалифицированная рабочая сила, интеграция в глобальные цепочки поставок помогли направить капитал в производство и сферу услуг

— объяснила она.

Во-вторых, эти государства сохранили стабильность финансовой системы.

Жесткие требования к капиталу, активные макропруденциальные меры и антициклические буферы укрепили внутренние банковские секторы и сдержали чрезмерное ипотечное кредитование. Эти инструменты позволили им абсорбировать значительные притоки капитала, не создавая дестабилизирующих дисбалансов — подчеркнула Лагард.

Она добавила, что эти выводы особенно важны для Украины в настоящий момент, когда страна начинает восстановление.

Если восстановление будет идти по плану, страна сможет привлечь значительные объемы капитала в течение следующего десятилетия. Но без надлежащих предохранителей и гарантий этот капитал может быть неработоспособным, распределенным и подорвать долгосрочную продуктивность вместо того, чтобы ее укрепить

- подытожила она.

Несмотря на вызовы, глава ЕЦБ выразила осторожный оптимизм: "Меня очень вдохновляет то, что уже есть обнадеживающие признаки того, что мы извлекли уроки из того, что произошло в последнее десятилетие. Даже соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли уже способствуют реформам в финансовом секторе".

По ее словам, банковское регулирование в Украине в настоящее время "соответствует на 74% стандартам ЕС" - в частности, в вопросах достаточности капитала, корпоративного управления и аудита.

Национальный банк Украины внедрил рискоориентированную модель надзора по аналогии с единым надзорным механизмом ЕЦБ, что значительно улучшило надзор

- резюмировала Кристин Лагард.

В ЕЦБ предупреждают: пошлины Трампа могут замедлить рост еврозоны до 1%07.04.25, 11:49 • 11929 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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