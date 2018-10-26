Філарет розповів, від чого залежить скликання Архієрейського собору
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Час скликання Архієрейського собору для об'єднання Київського Патріархату, Автокефальної Церкви та Московського Патріархату буде залежить від Вселенського патріарха. Про сьогодні сказав на брифінгу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає кореспондент УНН.
"Коли буде скликаний цей собор – скликання собору залежить від Вселенського Патріарха, тому ми сподіваємось, що найближчим часом буде скликаний цей собор. Але назвати дату скликання собору не можемо, тому що це залежить від Вселенського патріарха", - заявив Філарет.
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Нагадаємо, на думку Філарета, процес об'єднання трьох церков буде швидким.
Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.
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Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.