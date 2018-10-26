Филарет рассказал, от чего зависит созыв Архиерейского собора

КИЕВ. 26 октября. УНН. Время созыва Архиерейского собора для объединения Киевского Патриархата, Автокефальной Церкви и Московского Патриархата будет зависеть от Вселенского патриарха. Об сказал на брифинге Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает корреспондент УНН.