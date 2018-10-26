Филарет рассказал, от чего зависит созыв Архиерейского собора
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Время созыва Архиерейского собора для объединения Киевского Патриархата, Автокефальной Церкви и Московского Патриархата будет зависеть от Вселенского патриарха. Об сказал на брифинге Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает корреспондент УНН.
"Когда будет созван этот собор - созыв собора зависит от Вселенского Патриарха, поэтому мы надеемся, что в ближайшее время будет созван этот собор. Но назвать дату созыва собора не можем, потому что это зависит от Вселенского патриарха", - заявил Филарет.
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Напомним, по мнению Филарета, процесс объединения трех церквей будет быстрым.
Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря с ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году.
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Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей дал гарантию, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа.