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Фейкове навчання від рф: жінок з Глобального Півдня вербують на воєнпром - ЦПД

Київ • УНН

 • 184 перегляди

російська програма "Alabuga Start" вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для роботи на військових заводах у Татарстані, де вони складають дрони для війни проти України. кремль намагається приховати ці факти, називаючи їх "західною дезінформацією".

Фейкове навчання від рф: жінок з Глобального Півдня вербують на воєнпром - ЦПД

У соцмережах шириться хвиля обурення щодо російської фейкової програми Alabuga Start, яку кремль намагається представити як можливість для молодих жінок з Африки, Азії та Латинської Америки отримати професійне навчання. Натомість жінок вербують на російський воєнпром. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.

Деталі

Замість навчання іноземки потрапляють на військові заводи в татарстані, де вони складають дрони для агресії проти України. Це явне порушення прав людини, і проблема набуває дедалі більшого розголосу в міжнародній спільноті.

Однак російські пропагандисти активно намагаються заперечити ці факти, заявляючи, що інформація про експлуатацію на заводах є частиною західної дезінформаційної операції.

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Вони критикують матеріали від таких агентств, як Associated Press, і намагаються переконати світ, що програма Alabuga Start є "вигідною економічною можливістю для африканських жінок". Однак це лише черговий приклад маніпуляцій, покликаних прикрити реальні злочини.

кремль використовує "освітні проєкти" для поширення свого впливу в країнах Глобального Півдня, готуючи фахівців з обмеженим доступом до передових технологій для підтримки своїх інтересів. Водночас у росії обмежують доступ до вищої освіти для своїх громадян, примушуючи студентів підписувати контракти для участі у війні, а свою молодь хочуть бачити лише як робітників на військових виробництвах чи солдатів на фронті

- наголосили у ЦПД.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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