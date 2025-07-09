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Фейковое обучение от рф: женщин с Глобального Юга вербуют на военпром - ЦПД

Киев • УНН

 • 184 просмотра

российская программа "Алабуга Старт" вербует женщин из Африки, Азии и Латинской Америки для работы на военных заводах в татарстане, где они собирают дроны для войны против Украины. кремль пытается скрыть эти факты, называя их "западной дезинформацией".

Фейковое обучение от рф: женщин с Глобального Юга вербуют на военпром - ЦПД

В соцсетях ширится волна возмущения по поводу российской фейковой программы Alabuga Start, которую кремль пытается представить как возможность для молодых женщин из Африки, Азии и Латинской Америки получить профессиональное обучение. Вместо этого женщин вербуют на российский военпром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Детали

Вместо обучения иностранки попадают на военные заводы в татарстане, где они собирают дроны для агрессии против Украины. Это явное нарушение прав человека, и проблема приобретает все большую огласку в международном сообществе.

Однако российские пропагандисты активно пытаются опровергнуть эти факты, заявляя, что информация об эксплуатации на заводах является частью западной дезинформационной операции.

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Они критикуют материалы от таких агентств, как Associated Press, и пытаются убедить мир, что программа Alabuga Start является "выгодной экономической возможностью для африканских женщин". Однако это лишь очередной пример манипуляций, призванных прикрыть реальные преступления.

кремль использует "образовательные проекты" для распространения своего влияния в странах Глобального Юга, готовя специалистов с ограниченным доступом к передовым технологиям для поддержки своих интересов. В то же время в россии ограничивают доступ к высшему образованию для своих граждан, принуждая студентов подписывать контракты для участия в войне, а свою молодежь хотят видеть только как рабочих на военных производствах или солдат на фронте

- подчеркнули в ЦПД.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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