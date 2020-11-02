ФБР розслідує автоінцидент за участю прихильників Трампа і Байдена

"Передвиборний штаб кандидата у президенти США демократа Джозефа Байдена звинуватив прихильників свого суперника, чинного глави Білого дому республіканця Дональда Трампа, у створенні небезпечної ситуації на автомагістралі у Техасі", - наголошується у повідомленні.

Повідомляється, що кілька пікапів прихильників Трампа на ділянці між Сан-Антоніо і Остіном оточили автобус штабу Байдена, намагаючись уповільнити його і виштовхнути з проїжджої частини, заявили представники демократа у неділю, 1 листопада.

"Ні Байден, ні кандидат у віце-президенти Камала Харріс у той момент не перебували в автобусі. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розслідує інцидент", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сам президент США за лічені дні до виборів опублікував у Twitter відеоролик, на якому автобус штабу Байдена їде по шосе в оточенні пікапів і джипів з прапорами кампанії Трампа, і супроводив відео коротким коментарем: "Я люблю Техас!". Спроби виштовхнути автобус, які видно на інших відео, в акаунті Трампа не показані.

Нагадаємо, у США на президентських виборах більше 93 млн вже проголосували достроково.

Як повідомляв УНН, чинний президент США республіканець Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій під час дострокового голосування, однак недавно сам достроково проголосував на президентських виборах. Кандидат у президенти США Джо Байден також взяв участь у достроковому голосуванні.

На загальних виборах у США, які пройдуть, у вівторок, 3 листопада, будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, всі 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за пост президента ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.

I LOVE TEXAS! pic.twitter.com/EP7P3AvE8L