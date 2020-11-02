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ФБР расследует автоинцидент с участием сторонников Трампа и Байдена

ФБР расследует автоинцидент с участием сторонников Трампа и Байдена

Киев  •  УНН

 • 13661 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует создание опасной ситуации на автомагистрали в Техасе с участием сторонников президентов США Дональда Трампа и кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

"Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джозефа Байдена обвинил сторонников своего соперника, действующего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа, в создании опасной ситуации на автомагистрали в Техасе", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что несколько пикапов сторонников Трампа на участке между Сан-Антонио и Остином окружили автобус штаба Байдена, пытаясь замедлить его и вытолкнуть с проезжей части, заявили представители демократа в воскресенье, 1 ноября.

"Ни Байден, ни кандидат в вице-президенты Камала Харрис в тот момент не находились в автобусе. Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент", - говорится в сообщении.

Кроме того, сам президент США за считанные дни до выборов опубликовал в Twitter видеоролик, на котором автобус штаба Байдена едет по шоссе в окружении пикапов и джипов с флагами кампании Трампа, и сопроводил видео коротким комментарием: "Я люблю Техас!". Попытки вытолкнуть автобус, которые видны на других видео, в аккаунте Трампа не показаны.

Напомним, в США на президентских выборах больше 93 млн уже проголосовали досрочно.

Как сообщал УНН, действующий президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций во время досрочного голосования, однако недавно сам досрочно проголосовал на президентских выборах. Кандидат в президенты США Джо Байден также принял участие в досрочном голосовании.

На всеобщих выборах в США, которые пройдут, во вторник, 3 ноября, будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

I LOVE TEXAS! pic.twitter.com/EP7P3AvE8L

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020

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