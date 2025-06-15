ФБР пропонує до $50 000 за викиття підозрюваного у розстрілі політиків в Міннесоті

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
05:00 • 10895 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 30146 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 49714 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 46477 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 46197 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 57268 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 49098 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 104594 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 68934 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 58635 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
5м/с
51%
749мм
Популярнi новини
В день народження Трампа у Вашингтоні відбувся парад до 250-річчя Армії США15 червня, 01:10 • 19213 перегляди
Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState15 червня, 01:36 • 12532 перегляди
Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн15 червня, 02:26 • 12103 перегляди
Трамп відреагував на стрілянину в Міннесоті, де було вбито представницю демократів та поранено сенатора штату15 червня, 03:30 • 5378 перегляди
Іранський удар по Ізраїлю: зросла кількість загиблих, вже сотні поранених, десятки зниклих безвісти03:59 • 10870 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 33578 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 104990 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 167632 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 174328 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 189429 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками08:57 • 946 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня06:40 • 3120 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 104594 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 52704 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 102083 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

ФБР пропонує до $50 000 за викиття підозрюваного у розстрілі політиків в Міннесоті

Київ • УНН

 • 548 перегляди

ФБР оголосило винагороду в 50 000 доларів за інформацію про Венса Боелтера, підозрюваного у вбивстві депутатки Мелісси Хортман та її чоловіка, а також нападі на сенатора Джона Хоффмана.

ФБР пропонує до $50 000 за викиття підозрюваного у розстрілі політиків в Міннесоті

Після вбивства двох політиків-демократів в американському штаті Міннесота ФБР запропонувало винагороду за інформацію про злочинця, який досі переховується від правосуддя.

Передає УНН із посиланням на MSNBC.

Деталі

ФБР пропонує винагороду за напади на політиків у Міннесоті.

ФБР пропонує винагороду в розмірі 50 000 доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати 57-річного Венса Болтера, якого розшукують у зв'язку з "цілеспрямованим політичним вбивством" депутата від штату Міннесота та її чоловіка

Фігурант також пов'язаний з другою стріляниною, в результаті якої було поранено ще двох осіб.

Що відомо про напад  у Міннесоті

У суботу двоє законодавців штату Міннесота зазнали нападу в своїх будинках.

Дрю Еванс, начальник Бюро кримінального затримання Міннесоти, повідомив, що поліція отримала виклик о 02:00 за місцевим часом про інцидент у будинку Гофмана. Ще один виклик до поліції надійшов о 03:35, коли офіцери перевіряли будинок Хортмана.

У результаті нападу один політик загинув, а інший отримав серйозні поранення. 

Озброєний нападник убив члена Палати представників від штату Міннесота Меліссу Хортман та її чоловіка в їхньому будинку. За даними слідства, він також здійснив "численні постріли" в члена Сенату штату Джона Хоффмана та його дружину, які отримали поранення.

Поліція розшукує підозрюваного, Венса Лютера Болтера, який залишається на волі.

Між підозрюваним та поліцією виникла перестрілка у будинку Хортмана в Шампліні. Нападник втік. Наразі триває його розшук.

Офіційні особи заявили, що нападник видавав себе за співробітника поліції, керував транспортним засобом, схожим на поліцейську машину, і використовував значок і уніформу.

Напади викликали засудження з боку всього політичного спектру. Президент Дональд Трамп заявив, що "таке жахливе насильство не буде терпітися".

Сенатор США Емі Клобучар, демократка, яка представляє Міннесоту, назвала це "нападом на все, за що ми виступаємо як демократія".

Нагадаємо

У машині підозрюваного виявили список із іменами фахівців з абортів, захисників прав та законодавців Міннесоти. Також знайдено листівку до Дня батька в сумці з боєприпасами.

Патрульна служба Міннесоти виявила листівки "Без королів" в машині підозрюваного у збройному нападі на політиків. Організатори скасували протести після нападу на двох законодавців.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Міннесота
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9