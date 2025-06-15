ФБР пропонує до $50 000 за викиття підозрюваного у розстрілі політиків в Міннесоті

Після вбивства двох політиків-демократів в американському штаті Міннесота ФБР запропонувало винагороду за інформацію про злочинця, який досі переховується від правосуддя.

Передає УНН із посиланням на MSNBC.



Деталі

ФБР пропонує винагороду за напади на політиків у Міннесоті.

ФБР пропонує винагороду в розмірі 50 000 доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати 57-річного Венса Болтера, якого розшукують у зв'язку з "цілеспрямованим політичним вбивством" депутата від штату Міннесота та її чоловіка

Фігурант також пов'язаний з другою стріляниною, в результаті якої було поранено ще двох осіб.

Що відомо про напад у Міннесоті

У суботу двоє законодавців штату Міннесота зазнали нападу в своїх будинках.

Дрю Еванс, начальник Бюро кримінального затримання Міннесоти, повідомив, що поліція отримала виклик о 02:00 за місцевим часом про інцидент у будинку Гофмана. Ще один виклик до поліції надійшов о 03:35, коли офіцери перевіряли будинок Хортмана.

У результаті нападу один політик загинув, а інший отримав серйозні поранення.

Озброєний нападник убив члена Палати представників від штату Міннесота Меліссу Хортман та її чоловіка в їхньому будинку. За даними слідства, він також здійснив "численні постріли" в члена Сенату штату Джона Хоффмана та його дружину, які отримали поранення.

Поліція розшукує підозрюваного, Венса Лютера Болтера, який залишається на волі.

Між підозрюваним та поліцією виникла перестрілка у будинку Хортмана в Шампліні. Нападник втік. Наразі триває його розшук.

Офіційні особи заявили, що нападник видавав себе за співробітника поліції, керував транспортним засобом, схожим на поліцейську машину, і використовував значок і уніформу.

Напади викликали засудження з боку всього політичного спектру. Президент Дональд Трамп заявив, що "таке жахливе насильство не буде терпітися".

Сенатор США Емі Клобучар, демократка, яка представляє Міннесоту, назвала це "нападом на все, за що ми виступаємо як демократія".

Нагадаємо

У машині підозрюваного виявили список із іменами фахівців з абортів, захисників прав та законодавців Міннесоти. Також знайдено листівку до Дня батька в сумці з боєприпасами.

Патрульна служба Міннесоти виявила листівки "Без королів" в машині підозрюваного у збройному нападі на політиків. Організатори скасували протести після нападу на двох законодавців.