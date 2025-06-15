ФБР предлагает до $50 000 за информацию о подозреваемом в расстреле политиков в Миннесоте

После убийства двух политиков-демократов в американском штате Миннесота ФБР предложило вознаграждение за информацию о преступнике, который до сих пор скрывается от правосудия.

Передает УНН со ссылкой на MSNBC.



Детали

ФБР предлагает вознаграждение за нападения на политиков в Миннесоте.

ФБР предлагает вознаграждение в размере 50 000 долларов за информацию, которая поможет арестовать 57-летнего Венса Боелтера, которого разыскивают в связи с "целенаправленным политическим убийством" депутата от штата Миннесота и ее мужа

Фигурант также связан со второй стрельбой, в результате которой были ранены еще два человека.

Контекст

Вооруженный нападающий убил члена Палаты представителей от штата Миннесота Мелиссу Хортман и ее мужа в их доме. По данным следствия, он также совершил "многочисленные выстрелы" в члена Сената штата Джона Хоффмана и его жену, которые получили ранения.

Напомним

В машине подозреваемого обнаружили список с именами специалистов по абортам, защитников прав и законодателей Миннесоты. Также найдена открытка ко Дню отца в сумке с боеприпасами.

Патрульная служба Миннесоты обнаружила листовки "Без королей" в машине подозреваемого в вооруженном нападении на политиков. Организаторы отменили протесты после нападения на двух законодателей.