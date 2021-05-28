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The Guardian

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ФБР почало розслідування вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську

Київ • УНН

 • 16290 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Окрім правоохоронних органів Польщі та Литви, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США також почало розслідування недавньої вимушеної посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську, передає УНН з посиланням на LRT.

ФБР почало розслідування вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську

Цитата:

“Крім досудового розслідування, розпочатого в Польщі, у нас також є інформація від американських колег, що Федеральне бюро розслідувань також почало власне розслідування”, — заявив журналістам у п’ятницю глава Литовської бюро кримінальної поліції Роландас Кішкіс.

“Ми також активно співпрацюємо з колегами з Ірландії і Греції. Це відбувається кожен день, 24 години на добу, 7 днів на тиждень”, - додав він.

Деталі

За словами Кішкіса, правоохоронцями вже були опитані всі члени екіпажу літака Ryanair і “близько 90 відсотків усіх пасажирів”.

За данними видання, заступник генерального прокурора країни Гінтас Іванаускас повідомив також, що літак Ryanair все ще перебуває в аеропорту Вільнюса через тривале розслідування. Додаткові перевірки заплановані в найближчі кілька днів.

За словами Іванаускаса, зараз формується спільна слідча група з польською прокуратурою, оскільки в країні також проводиться досудове розслідування інциденту, адже літак зареєстрований в Польщі.

За словами Кішкіса, ФБР, ймовірно, почало власне розслідування після інформації про те, що серед пасажирів літака були американські громадяни.

За його словами, у четвер також надійшла відповідь з Білорусі по каналу Інтерполу.

“Вона дуже коротка і говорить про те, що літак приземлився в Мінську, і що п’ять пасажирів були зняті з літака і залишилися в Мінську, в тому числі Роман Протасєвіч,... затриманий в межах попереднього розслідування, проведеного білоруськими правоохоронними органами”, - сказав Кішкіс.

Іванаускас і Кішкіс підтвердили, що найближчими днями в Білорусь буде направлений запит про правову допомогу.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Станом на четвер єдиною крім Естонії країною ЄС, що не заборонила польоти "Бєлавії", залишався Кіпр.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапросторі України.

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