"Фатально для російських окупантів": Сирський показав нові кадри бойової роботи українських воїнів
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поділився новими кадрами бойової роботи українських військових, яку він назвав "фатальною для російських окупантів"
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав нові кадри бойової роботи українських воїнів, пише УНН.
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"Бойова невпинна робота Сил оборони України – фатальна для російських окупантів", - підписав Головком оприлюднене відео у соцмережах.
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