Фахівці КНДІСЕ обговорили з іноземними партнерами алгоритм дій на випадок можливого застосування ворогом бойових отруйних речовин
Київ • УНН
Фахівці КНДІСЕ обговорили з іноземними партнерами алгоритм дій на випадок можливого застосування ворогом бойових отруйних речовин.
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз разом з іноземними партнерами моделювали ситуації можливого застосування ворогом бойових отруйних речовин та обговорювали алгоритм необхідних дій у таких випадках. Про підсумки участі у консультативній зустрічі з хімічної криміналістики та аналізу, а також командно-штабних навчаннях, які нещодавно відбулись у Польщі, повідомив у своєму Telegram-каналі директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, пише УНН.
За його словами, зустріч була організована Фондом нерозповсюдження та роззброєння (NDF) Державного департаменту США та Програмою запобігання розповсюдженню зброї (PPP) Агентства зменшення загрози (АЗЗ).
"Учасники обговорили питання взаємодії органів державної влади та установ України у випадку можливого застосування ворогом бойових отруйних речовин. CBRN – абревіатура, що поєднує в собі хімічні, біологічні, радіоактивні, ядерні та вибухові речовини максимального ураження. У ході роботи йшлося про процес роботи усіх залучених учасників на місці події, збір зразків для досліджень, зберігання, обробку та передачу доказів тощо.
Важливо відзначити, що робота делегатів будувалась не лише за форматом теоретичних обговорень і дискусій, а також розгляду практичних кейсів – моделювання ситуацій за різними сценаріями подій та необхідних дій для реагування всіх учасників", - зазначив директор КНДІСЕ.
Додав, що відповідні події допомагають нашим іноземним партнерам краще розуміти специфіку роботи української експертної спільноти в умовах сьогодення, надавати свої рекомендації та спільно розробляти найкращі механізми взаємодії.
Нагадаємо
Група міжнародних експертів нещодавно відвідала КНДІСЕ для ознайомлення з доказами злочинів, вчинених російськими військовими проти України. Іноземні колеги на власні очі побачили процес реалізації експертної роботи за напрямом військових досліджень.
Серед оглянутих об'єктів – частини й уламки російських ракет, нещодавно використаних проти України. Гості на власні очі переконалися, що більшість компонентів мікроелектроніки цих ракет виготовлена поза межами росії.