Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ.

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз вместе с иностранными партнерами моделировали ситуации возможного применения врагом боевых отравляющих веществ и обсуждали алгоритм необходимых действий в таких случаях. Об итогах участия в консультативной встрече по химической криминалистике и анализу, а также командно-штабных учениях, которые недавно состоялись в Польше, сообщил в своем Telegram-канале директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.

По его словам, встреча была организована Фондом нераспространения и разоружения (NDF) Государственного департамента США и Программой предотвращения распространения оружия (PPP) Агентства по уменьшению угрозы (АЗЗ).

"Участники обсудили вопросы взаимодействия органов государственной власти и учреждений Украины в случае возможного применения врагом боевых отравляющих веществ. CBRN - аббревиатура, сочетающая в себе химические, биологические, радиоактивные, ядерные и взрывчатые вещества максимального поражения. В ходе работы речь шла о процессе работы всех привлеченных участников на месте происшествия, сбор образцов для исследований, хранение, обработку и передачу доказательств и тому подобное.

Важно отметить, что работа делегатов строилась не только по формату теоретических обсуждений и дискуссий, а также рассмотрения практических кейсов - моделирование ситуаций по различным сценариям событий и необходимых действий для реагирования всех участников", - отметил директор КНИИСЭ.

Добавил, что соответствующие события помогают нашим иностранным партнерам лучше понимать специфику работы украинского экспертного сообщества в сегодняшних условиях, предоставлять свои рекомендации и совместно разрабатывать лучшие механизмы взаимодействия.

Напомним

Группа международных экспертов недавно посетила КНИИСЭ для ознакомления с доказательствами преступлений, совершенных российскими военными против Украины. Иностранные коллеги воочию увидели процесс реализации экспертной работы по направлению военных исследований.

Среди осмотренных объектов - части и обломки российских ракет, недавно использованных против Украины. Гости воочию убедились, что большинство компонентов микроэлектроники этих ракет изготовлено за пределами россии.