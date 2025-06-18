Евакуація з Ізраїлю та Ірану: в МЗС повідомили, скільки українців хочуть виїхати
Київ • УНН
293 українців підтвердили намір виїхати з Ізраїлю за сприяння посольства. З Ірану бажають евакуюватися 85 громадян та 10 іноземців.
Намір залишити Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 українців. Бажання покинути Іран виявили 85 громадян, а також 10 іноземців. Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації людей. Про це МЗС повідомило журналістам, передає УНН.
З початком погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході, на доручення міністра Андрія Сибіги дипломатична служба проводить цілодобовий моніторинг безпекової ситуації та звернень громадян України, які виявляють бажання виїхати у більш безпечні регіони чи повернутися на Батьківщину
Зазначається, що дипломати посольства України в Ізраїлі вже евакуювали низку громадян, які нагально цього потребували.
Станом на ранок 18 червня на гарячу лінію посольства України в Ізраїлі надійшло загалом понад 400 звернень від громадян України, які отримали від консулів розʼяснення щодо можливих шляхів евакуації
Посольство збирає евакуаційний список громадян, а всі необхідні інструкції розміщені на ресурсах дипустанови.
Станом на ранок 18 червня намір залишити Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 громадянина України. Бажання покинути Іран виявили 85 громадян, а також 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне місце проживання в Україні. Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян, як окремими рейсами, так і спільно з партнерами
Дипломати також продовжують уточнення даних громадян та вирішення організаційних питань.
Посольства України в Ізраїлі та Ірані продовжують моніторинг ситуації та надання консульської допомоги громадянам України.
Українцям надали рекомендації щодо безпеки та варіантів виїзду з Ізраїлю та Єгипту17.06.25, 10:58 • 4938 переглядiв
Доповнення
Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану та низки інших країни на Близькому Схожі через загострення ситуації в регіоні, спричинену ударами Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану.