Евакуація з Ізраїлю та Ірану: в МЗС повідомили, скільки українців хочуть виїхати
Киев • УНН
293 українці підтвердили намір виїхати з Ізраїлю за сприяння посольства. З Ірану бажають евакуюватися 85 громадян та 10 іноземців.
Намерение покинуть Израиль при содействии посольства подтвердили 293 украинца. Желание покинуть Иран высказали 85 граждан, а также 10 иностранцев. Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации людей. Об этом МИД сообщило журналистам, передает УНН.
С началом ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, по поручению министра Андрея Сибиги дипломатическая служба проводит круглосуточный мониторинг ситуации с безопасностью и обращений граждан Украины, которые изъявляют желание выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину
Отмечается, что дипломаты посольства Украины в Израиле уже эвакуировали ряд граждан, которые срочно в этом нуждались.
По состоянию на утро 18 июня на горячую линию посольства Украины в Израиле поступило всего более 400 обращений от граждан Украины, которые получили от консулов разъяснения относительно возможных путей эвакуации
Посольство собирает эвакуационный список граждан, а все необходимые инструкции размещены на ресурсах диппредставительства.
По состоянию на утро 18 июня намерение покинуть Израиль при содействии посольства подтвердили 293 гражданина Украины. Желание покинуть Иран высказали 85 граждан, а также 10 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации граждан, как отдельными рейсами, так и совместно с партнерами
Дипломаты также продолжают уточнение данных граждан и решение организационных вопросов.
Посольства Украины в Израиле и Иране продолжают мониторинг ситуации и оказание консульской помощи гражданам Украины.
Украинцам дали рекомендации по безопасности и вариантам выезда из Израиля и Египта17.06.25, 10:58 • 4930 просмотров
Дополнение
Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль, Иран и ряд других стран Ближнего Востока из-за обострения ситуации в регионе, вызванного ударами Израиля по ядерным объектам Ирана.