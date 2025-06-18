Евакуація з Ізраїлю та Ірану: в МЗС повідомили, скільки українців хочуть виїхати

Намерение покинуть Израиль при содействии посольства подтвердили 293 украинца. Желание покинуть Иран высказали 85 граждан, а также 10 иностранцев. Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации людей. Об этом МИД сообщило журналистам, передает УНН.

С началом ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, по поручению министра Андрея Сибиги дипломатическая служба проводит круглосуточный мониторинг ситуации с безопасностью и обращений граждан Украины, которые изъявляют желание выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину

Отмечается, что дипломаты посольства Украины в Израиле уже эвакуировали ряд граждан, которые срочно в этом нуждались.

По состоянию на утро 18 июня на горячую линию посольства Украины в Израиле поступило всего более 400 обращений от граждан Украины, которые получили от консулов разъяснения относительно возможных путей эвакуации

Посольство собирает эвакуационный список граждан, а все необходимые инструкции размещены на ресурсах диппредставительства.

По состоянию на утро 18 июня намерение покинуть Израиль при содействии посольства подтвердили 293 гражданина Украины. Желание покинуть Иран высказали 85 граждан, а также 10 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации граждан, как отдельными рейсами, так и совместно с партнерами