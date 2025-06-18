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Евакуація з Ізраїлю та Ірану: в МЗС повідомили, скільки українців хочуть виїхати

Киев • УНН

 • 440 просмотра

293 українці підтвердили намір виїхати з Ізраїлю за сприяння посольства. З Ірану бажають евакуюватися 85 громадян та 10 іноземців.

Евакуація з Ізраїлю та Ірану: в МЗС повідомили, скільки українців хочуть виїхати

Намерение покинуть Израиль при содействии посольства подтвердили 293 украинца. Желание покинуть Иран высказали 85 граждан, а также 10 иностранцев. Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации людей. Об этом МИД сообщило журналистам, передает УНН.

С началом ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, по поручению министра Андрея Сибиги дипломатическая служба проводит круглосуточный мониторинг ситуации с безопасностью и обращений граждан Украины, которые изъявляют желание выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину

- сообщает МИД.

Отмечается, что дипломаты посольства Украины в Израиле уже эвакуировали ряд граждан, которые срочно в этом нуждались.

По состоянию на утро 18 июня на горячую линию посольства Украины в Израиле поступило всего более 400 обращений от граждан Украины, которые получили от консулов разъяснения относительно возможных путей эвакуации

- информирует МИД.

Посольство собирает эвакуационный список граждан, а все необходимые инструкции размещены на ресурсах диппредставительства.

По состоянию на утро 18 июня намерение покинуть Израиль при содействии посольства подтвердили 293 гражданина Украины. Желание покинуть Иран высказали 85 граждан, а также 10 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации граждан, как отдельными рейсами, так и совместно с партнерами

- сообщает МИД.

Дипломаты также продолжают уточнение данных граждан и решение организационных вопросов.

Посольства Украины в Израиле и Иране продолжают мониторинг ситуации и оказание консульской помощи гражданам Украины.

Украинцам дали рекомендации по безопасности и вариантам выезда из Израиля и Египта17.06.25, 10:58 • 4930 просмотров

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль, Иран и ряд других стран Ближнего Востока из-за обострения ситуации в регионе, вызванного ударами Израиля по ядерным объектам Ирана. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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