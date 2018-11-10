Ердоган звинуватив саудівського генпрокурора в перешкоджанні розслідування щодо Хашоґджі

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив генпрокурора Саудівської Аравії Сауда аль-Муаджіба в тому, що той відмовляється співпрацювати у справі вбитого саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі. Пан аль-Муаджіб раніше відвідав Стамбул для того, щоб обговорити розслідування з турецьким колегою, передає УНН із посиланням на Reuters.