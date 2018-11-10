Ердоган звинуватив саудівського генпрокурора в перешкоджанні розслідування щодо Хашоґджі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив генпрокурора Саудівської Аравії Сауда аль-Муаджіба в тому, що той відмовляється співпрацювати у справі вбитого саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі. Пан аль-Муаджіб раніше відвідав Стамбул для того, щоб обговорити розслідування з турецьким колегою, передає УНН із посиланням на Reuters.
Також генпрокурор повинен був відвідати саудівське консульство, де 2 жовтня пропав журналіст. Влада Саудівської Аравії визнали, що його вбили, тільки після 20 жовтня. Пізніше генпрокурор королівства підтвердив, що вбивство було навмисним.
Під час обшуку в резиденції генерального консула Саудівської Аравії у Стамбулі були знайдені сліди фтористоводневої кислоти та інших хімікатів. Правоохоронні органи підозрюють, що хімікати були використані, щоб позбутися від тіла убитого журналіста.
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Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.
Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.