Эрдоган обвинил саудовского генпрокурора в препятствовании расследования по Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба в том, что тот отказывается сотрудничать по делу убитого саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи. Господин аль-Муаджиб ранее посетил Стамбул для того, чтобы обсудить расследование с турецким коллегой, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Также генпрокурор должен был посетить саудовское консульство, где 2 октября пропал журналист. Власти Саудовской Аравии признали, что его убили, только после 20 октября. Позже генпрокурор королевства подтвердил, что убийство было преднамеренным.
Во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были найдены следы фтористоводородной кислоты и других химикатов. Правоохранительные органы подозревают, что химикаты были использованы, чтобы избавиться от тела убитого журналиста.
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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.
Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признали, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.
Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.