Епіфаній зустрівся з Сибігою: обговорили підтримку вірян за кордоном та намагання рф дестабілізувати релігійну ситуацію в Україні

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2478 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 12379 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 28934 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45623 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80972 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66317 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78589 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93828 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87333 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178066 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15929 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23792 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10731 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 8760 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7550 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 28924 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178062 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334202 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267817 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 906 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45615 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18139 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23265 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28956 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Епіфаній зустрівся з Сибігою: обговорили підтримку вірян за кордоном та намагання рф дестабілізувати релігійну ситуацію в Україні

Київ • УНН

 • 14734 перегляди

Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з главою МЗС України. Обговорили духовну незалежність, підтримку вірян за кордоном та протидію спробам РФ дестабілізувати релігійну ситуацію в Україні.

Епіфаній зустрівся з Сибігою: обговорили підтримку вірян за кордоном та намагання рф дестабілізувати релігійну ситуацію в Україні

Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви Епіфаній  напередодні обговорив із головою МЗС України важливість духовної незалежності та єдності українського народу в умовах опору російській агресії проти України. Також говорили про забезпечення духовних потреб українських вірян за кордоном. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужби ПЦУ та МЗС.

Як повідомляється, сторони обговорили підтримку України з боку світового співтовариства та зусилля, співпрацю Церкви та держави в забезпеченні духовної незалежності України, протидію російським намаганням дестабілізувати релігійну ситуацію державі. 

Окрему увагу приділили темі забезпечення духовних потреб українських вірян за кордоном, зокрема як важливого елементу зміцнення зв’язків українців зі своєю батьківщиною.

80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф - опитування15.10.24, 12:16 • 11609 переглядiв

Бачимо і позитивно оцінюємо той вектор, який обрала держава для забезпечення духовної незалежності України. Однак для остаточного досягнення цієї мети усім нам потрібно багато працювати не покладаючи рук. Впевнений, що Господь бачачи щирість наших намірів та непохитність нашої віри неодмінно благословить нас успіхом

– зокрема зазначив Митрополит Епіфаній.

Зеленський обговорив з Папою Римським повернення полонених українців

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійнаПолітика
Міністерство закордонних справ України
Папа Франциск
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78