Епіфаній зустрівся з Сибігою: обговорили підтримку вірян за кордоном та намагання рф дестабілізувати релігійну ситуацію в Україні

Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви Епіфаній напередодні обговорив із головою МЗС України важливість духовної незалежності та єдності українського народу в умовах опору російській агресії проти України. Також говорили про забезпечення духовних потреб українських вірян за кордоном. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужби ПЦУ та МЗС.

Як повідомляється, сторони обговорили підтримку України з боку світового співтовариства та зусилля, співпрацю Церкви та держави в забезпеченні духовної незалежності України, протидію російським намаганням дестабілізувати релігійну ситуацію державі.

Окрему увагу приділили темі забезпечення духовних потреб українських вірян за кордоном, зокрема як важливого елементу зміцнення зв’язків українців зі своєю батьківщиною.

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Бачимо і позитивно оцінюємо той вектор, який обрала держава для забезпечення духовної незалежності України. Однак для остаточного досягнення цієї мети усім нам потрібно багато працювати не покладаючи рук. Впевнений, що Господь бачачи щирість наших намірів та непохитність нашої віри неодмінно благословить нас успіхом