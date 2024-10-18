Епифаний встретился с Сибигой: обсудили поддержку верующих за рубежом и попытки рф дестабилизировать религиозную ситуацию в Украине

Предстоятель автокефальной Украинской Православной Церкви Епифаний накануне обсудил с главой МИД Украины важность духовной независимости и единства украинского народа в условиях сопротивления российской агрессии против Украины. Также говорили об обеспечении духовных потребностей украинских верующих за рубежом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службы ПЦУ и МИД.

Как сообщается, стороны обсудили поддержку Украины со стороны мирового сообщества и усилия, сотрудничество Церкви и государства в обеспечении духовной независимости Украины, противодействие российским попыткам дестабилизировать религиозную ситуацию в государстве.

Отдельное внимание уделили теме обеспечения духовных потребностей украинских верующих за рубежом, в частности как важного элемента укрепления связей украинцев со своей родиной.

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Видим и положительно оцениваем тот вектор, который выбрало государство для обеспечения духовной независимости Украины. Однако для окончательного достижения этой цели всем нам нужно много работать не покладая рук. Уверен, что Господь видя искренность наших намерений и непоколебимость нашей веры непременно благословит нас успехом - в частности отметил Митрополит Епифаний.

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