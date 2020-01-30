Епідемія коронавірусу: РФ з 30 січня припиняє оформлення електронних віз для громадян Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. З 30 січня для громадян КНР тимчасово призупиняється оформлення електронних віз для в’їзду в РФ через прикордонні пункти пропуску, розташовані на території Далекого Сходу, Калінінградської області, а також через повітряні, морські, автомобільні та пішохідні пункти пропуску, розташовані на території Санкт-Петербурга і Ленінградської області. Про це йдеться в поширеному в четвер повідомленні МЗС РФ, пише УНН.
Також дипвідомство рекомендує росіянам утриматися від усіх поїздок в КНР, якщо вони не викликані крайньою необхідністю.
“У зв’язку зі спалахом в Китаї нової коронавірусної інфекції (2019-nCoV) і з метою попередження її завезення на територію Російської Федерації МЗС Росії рекомендує російським громадянам утримуватися від всіх поїздок до Китайської Народної Республіки, якщо вони не викликані крайньою необхідністю”, — заявили в міністерстві.
“Просимо всіх російських громадян, які перебувають на території Китаю, повідомити інформацію і свої контактні дані (прізвище, ім’я та по батькові, номер мобільного телефону, місце і мету перебування в Китаї) посольству РФ в КНР за адресою електронної пошти [email protected] або по телефонами гарячої лінії, зазначеним на інтернет-сайті посольства РФ в КНР ”, - продовжили в дипвідомстві, що росіяни в КНР також можуть зареєструватися в мобільному додатку “Зарубіжний помічник” МЗС Росії. Інформація не буде передаватися третім особам і потрібно на випадок необхідності екстреного зв’язку, підкреслили в міністерстві.
Варто зазначити, що Росія закриває кордон на Далекому Сході.