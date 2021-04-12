Епідеміолог: вакцина проти коронавірусу не може спричинити COVID-19

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"Вакцина однозначно не може спричинити захворювання, бо там немає живого вірусу", - наголосила вона.

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Чумаченко зазначила, що, потрапляючи в організм, вакцини викликають каскад імунних реакцій, які займають певний час і в результаті яких організм виробляє імунітет проти інфекції.

Епідеміолог пояснила, що випадки захворювання коронавірусною інфекцією невдовзі після щеплення пов'язані з тим, що імунітет проти COVID-19 ще не встиг сформуватися або пацієнт пройшов вакцинацію, вже бувши зараженим і перебуваючи в інкубаційному періоді.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

На сьогодні, за даними МОЗ, в Україні щеплення від коронавірусної хвороби цим препаратом отримало вже понад 378 тисяч осіб.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

За повідомленням міністра Степанова, препарат виробництва Sinovac пройшов вже всі необхідні лабораторні перевірки та направлений до регіонів для старту вакцинації.

Раніше Степанов також розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями.

До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.